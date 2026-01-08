Павло Василенко

Потужний зимовий снігопад може серйозно втрутитися в календар Бундесліги. Першим тривогу забив Санкт-Паулі, який повідомив, що його домашній матч проти РБ Лейпциг у суботу в рамках стартового туру Бундесліги-2026 перебуває під реальною загрозою зриву. Причина – несприятливий прогноз погоди для Гамбурга.

Німецька метеорологічна служба (DWD) оголосила суворе 24-годинне штормове попередження, яке починає діяти з 7:00 п’ятниці. Синоптики прогнозують інтенсивний снігопад у поєднанні з сильним вітром, що може призвести до утворення небезпечних снігових заметів.

У Санкт-Паулі відкрито визнають ризики. Клуб заявив, що за таких умов не може гарантувати проведення матчу, хоча робить усе можливе, аби поле та стадіон були готові. При цьому наголошується: відповідальність клубу обмежується лише ареною і газоном, а питання транспортної логістики перебувають поза їхнім контролем.

Попри песимістичні оцінки окремих клубів, Німецька футбольна ліга (DFL) поки налаштована оптимістично й очікує, що всі дев’ять матчів туру все ж відбудуться. Водночас у лізі визнають: найбільші ризики існують у північних та східних регіонах країни. Під загрозою також зустрічі Вердер – Гоффенхайм та Уніон Берлін – Майнц.

Тур стартує у п’ятницю поєдинком Айнтрахт – Боруссія Дортмунд, і господарі з Франкфурта вже запевнили, що залучать додатковий персонал для боротьби зі снігом. Фан-об’єднання Професійної спілки футболістів також готові долучитися до прибирання, аби матчі все ж відбулися. Деякі клуби, як-от Штутгарт, навіть вирішили вирушити на виїзд заздалегідь, щоб уникнути транспортного хаосу.