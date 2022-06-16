Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»

Фото: НОК України

Дворазовий призер Олімпійскьих ігор Олександр Абраменко розповів, як його застало повномасштабне вторгнення рф:



Коли приїхав додому, ще не встиг адаптуватися, ще думки ули про Олімпіаду, вдалося досягти цього результату. Бо ж його всі так чекали. Для мене це була, напевно, найважча Олімпіада. Бо коли ти виступаєш майже останній і читаєш, що ніхто із спортсменів не зміг показати медальний результат. Ти читаєш ці коментарі: «А де ж, де результат?» На фристайл один залишилась надія. Давить морально, було дуже важко виступати. Вдалося завоювати медаль, я був радий.

Повернувся додому з цими думками. На 24 (лютого) у нас було заплановане нагородження в Міністерстві оборони. Я поставив будильник на ранок, прокинувся. Бачу, у мене дуже багато пропущених дзвінків, повідомлень. Не зрозумів, що відбувається. Я ще не прочитав, нічого не знав. Просто збирався на нагородження. Подзвонив друг і каже: «Які плани?» «Ну як які, у мене нагородження в Міністерстві оборони». Він каже: «Яке нагородження, війна почалася».