Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Дворазовий призер Олімпійскьих ігор Олександр Абраменко
розповів, як його застало повномасштабне вторгнення рф:
Ще коли ми знаходилися на Олімпіаді, уже були розмови. Чули, що готується. Я не вірив, що це взагалі може статися. Що у нас в Україні колись буде війна. Це для мене взагалі якась нереальність.
Коли приїхав додому, ще не встиг адаптуватися, ще думки ули про Олімпіаду, вдалося досягти цього результату. Бо ж його всі так чекали. Для мене це була, напевно, найважча Олімпіада. Бо коли ти виступаєш майже останній і читаєш, що ніхто із спортсменів не зміг показати медальний результат. Ти читаєш ці коментарі: «А де ж, де результат?» На фристайл один залишилась надія. Давить морально, було дуже важко виступати. Вдалося завоювати медаль, я був радий.
Повернувся додому з цими думками. На 24 (лютого) у нас було заплановане нагородження в Міністерстві оборони. Я поставив будильник на ранок, прокинувся. Бачу, у мене дуже багато пропущених дзвінків, повідомлень. Не зрозумів, що відбувається. Я ще не прочитав, нічого не знав. Просто збирався на нагородження. Подзвонив друг і каже: «Які плани?» «Ну як які, у мене нагородження в Міністерстві оборони». Він каже: «Яке нагородження, війна почалася».
Абраменко вважає неправильним називати українців і росіян «братськими народами».
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