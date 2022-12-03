Абраменко розповів про готовність напередодні старту сезону
Абраменко виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 з лижної акробатики
Став відомий склад збірної України на турнір в Руці
12:02
Олександр Абраменко / Фото - Getty ImagesОприлюднено склад збірної України на перший етап Кубка світу з лижної акробатики, який пройде 4 грудня в Руці (Фінляндія).
Склад збірної України:
Чоловіки: Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Володимир Кушнір та Захар Максимчук.
Жінки: Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Ангеліна Брикіна та Анастасія Гасюк.
Напередодні олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко розповів, як проходить підготовка до старту сезону-2022/23.
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