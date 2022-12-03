Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Абраменко виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 з лижної акробатики

Став відомий склад збірної України на турнір в Руці
Фрістайл
12:02
Абраменко виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 з лижної акробатики
Олександр Абраменко / Фото - Getty Images
Оприлюднено склад збірної України на перший етап Кубка світу з лижної акробатики, який пройде 4 грудня в Руці (Фінляндія).
Склад збірної України:

Чоловіки: Олександр Абраменко, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Володимир Кушнір та Захар Максимчук.

Жінки: Ольга Полюк, Анастасія Новосад, Ангеліна Брикіна та Анастасія Гасюк.
Напередодні олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко розповів, як проходить підготовка до старту сезону-2022/23.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Абраменко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Абраменко розповів про готовність напередодні старту сезону
Абраменко розповів про готовність напередодні старту сезону
Фрістайл
25 листопада 16:54
«50 питаннь від XSPORT». Олександр Абраменко став першим учасником нового проєкту
«50 питаннь від XSPORT». Олександр Абраменко став першим учасником нового проєкту
Фрістайл
12 листопада 22:12

Новини: Фрістайл

Абраменко виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 з лижної акробатики
Абраменко виступить на першому етапі Кубка світу сезону-2022/23 з лижної акробатики
12:02
Абраменко розповів про готовність напередодні старту сезону
Абраменко розповів про готовність напередодні старту сезону
25 листопада 16:54
«50 питаннь від XSPORT». Олександр Абраменко став першим учасником нового проєкту
«50 питаннь від XSPORT». Олександр Абраменко став першим учасником нового проєкту
12 листопада 22:12
Енвер Аблаєв: «Всі хочуть перемогами прославляти Україну на міжнародній арені»
Енвер Аблаєв: «Всі хочуть перемогами прославляти Україну на міжнародній арені»
08 листопада 18:39
«Такі моменти надихають» Абраменко отримав нагороду від Зеленського
«Такі моменти надихають» Абраменко отримав нагороду від Зеленського
26 серпня 15:19
Абраменко розповів, на що витратив гроші за медаль Олімпіади-2022
Абраменко розповів, на що витратив гроші за медаль Олімпіади-2022
21 серпня 19:23
Абраменко: «Розумію, що фото з росіянином Буровим на Олімпіаді-2022 спричинило несприйняття в суспільстві»
Абраменко: «Розумію, що фото з росіянином Буровим на Олімпіаді-2022 спричинило несприйняття в суспільстві»
12 серпня 18:19
«Я не подумав про інших людей». Абраменко згадав про обійми з росіянином Буровим і сказав, як би вчинив зараз
«Я не подумав про інших людей». Абраменко згадав про обійми з росіянином Буровим і сказав, як би вчинив зараз
03 липня 19:36
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
16 червня 19:43
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Всі новини