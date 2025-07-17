Бронзовий призер Олімпіади-2010 загинув від удару блискавки
Норвежця вразила блискавка під час відпустки — його життя обірвалося у 49 років
1 день тому
Норвезький фристайліст, бронзовий призер Олімпійських ігор-2010 у скі-кросі Одун Гренвольд трагічно загинув 16 липня у віці 49 років.
У колишнього спортсмена вдарила блискавка. Попри швидку госпіталізацію, врятувати спортсмена не вдалося, повідомили в NRK.
Дружина Гренвольда у Facebook прокоментувала загибель чоловіка.
«Те, що почалося як чудова відпустка, закінчилося трагедією. Ти покинув нас, мій найкращий друг».
У загиблого призера Олімпіади залишилося троє дітей.
Гренвольд розпочав кар’єру в гірських лижах, ставши дворазовим чемпіоном Норвегії. У 2004 році він перейшов у фристайл, де здобув бронзу на Олімпіаді-2010 у Ванкувері та перемагав у загальному заліку Кубка світу зі скі-кросу. Після завершення виступів працював тренером норвезької команди зі скі-кросу.
Поділитись