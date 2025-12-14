Олег Гончар

Українська фристайлістка Катерина Коцар завоювала першу в історії України медаль Кубка світу у жіночому бігейрі.

Коцар. яка погано виступила на перших єтапах сезону, в США набрала 152.50 бала за дві найкращі спроби і стала срібною призеркою, поступившись лише канадці Наомі Урнесс.

Для 20-річної українки це третій старт сезону у бігейрі: на двох попередніх вона зупинялася за крок від фіналу — дев'яті місця. Цього разу вона кваліфікувалась в фінал з дев'ятим результатом.