«Я не подумав про інших людей». Абраменко згадав про обійми з росіянином Буровим і сказав, як би вчинив зараз

Фото: ruetir.com

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко в інтерв’ю Youtube каналу «ЧестнОК» згадав про скандал через обійми з росіянином на Олімпіаді-2022:



Я на той момент навіть не міг зрозуміти, що люди відчувають. Чисто по-людськи, на емоціях, привітав товариша зі спорту – і все. Це єдине, що було в моїй голові на той момент. Але, на жаль, я не подумав про інших людей. Якщо відмотати час назад, то я десь за камерами просто привітав би і все.