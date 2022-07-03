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«Я не подумав про інших людей». Абраменко згадав про обійми з росіянином Буровим і сказав, як би вчинив зараз

Українець розділяє спорт та політику
Фрістайл
19:36
«Я не подумав про інших людей». Абраменко згадав про обійми з росіянином Буровим і сказав, як би вчинив зараз
Фото: ruetir.com

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко в інтерв’ю Youtube каналу «ЧестнОК» згадав про скандал через обійми з росіянином на Олімпіаді-2022:

Людей можна зрозуміти, бо ти постраждав від російської агресії, а тут бачиш, що спортсмен твоєї країни ще якось взаємодіє із російським спортсменом. Звісно, ​​багатьом це не сподобалося.

Я на той момент навіть не міг зрозуміти, що люди відчувають. Чисто по-людськи, на емоціях, привітав товариша зі спорту – і все. Це єдине, що було в моїй голові на той момент. Але, на жаль, я не подумав про інших людей. Якщо відмотати час назад, то я десь за камерами просто привітав би і все.

Абраменко вважає неправильним називати українців і росіян «братськими народами».

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Абраменко Ілля Буров

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