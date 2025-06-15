Сергій Стаднюк

В українській Екстра-лізі відбулися четверті матчі фінальної та бронзової серій до трьох перемог. І обидва виявилися вирішальними!

У золотій серії ХІТ впевнено здолав Аврору. Номінальні господарі швидко відкрили рахунок зусиллями Шеремети, а одразу після перерви Сметаненко подвоїв перевагу. Аврора намагалася повернути інтригу: Моспан оформив дубль, зрівнявши рахунок. Але наприкінці поєдинку Чернявський і Педяш остаточно зняли питання щодо переможця.

Таким чином, ХІТ виграв серію з рахунком 3:1 та втретє поспіль здобув золоті медалі чемпіонату України з футзалу, підтвердивши свій статус головної сили вітчизняного футзалу сезону 2024/25. Кияни знову зіграють у Лізі чемпіонів.

SkyUp завершив сезон на мажорній ноті, впевнено розгромивши Сокіл у четвертому матчі бронзової серії. Команда продемонструвала атакувальну потужність уже в першому таймі, забивши тричі завдяки Бобу, Джонні та Літвінову. На старті другої половини Лукас довів рахунок до 4:0.

Літвінов довів лік голам своєї команди до п'яти, оформивши другий гол для себе. А дубль Шевченка вже ні до чого не призвів.

SkyUp оформив перемогу в серії 3:1 і став бронзовим призером чемпіонату.

Екстра-ліга, плей-оф

Фінал, четвертий матч

ХІТ – Аврора 4:2 (3:1 – серія)

Голи: Шеремета, 16, Сметаненко, 21, Чернявський, 37, Педяш, 39 – С. Моспан, 27, 31

Бронзова серія, четвертий матч

SkyUp – Сокіл 5:2 (3:1 – серія)

Голи: Боб, 6, Літвінов, 14, 31, Джонні, 15, Лукас, 23 – Шевченко, 31, 39

Цікаво, що і Кубок України другий рік поспіль виграла одна команда.