Сергій Разумовський

Збірна України провела контрольний матч проти Словенії у місцевій Вргніці. Спаринг відбувся в межах підготовки синьо-жовтих до фінального турніру Євро-2026 і став фактично останньою перевіркою перед стартом головних матчів європейської першості, які прийматимуть Литва, Латвія та Словенія.

Зустріч команди домовилися провести у закритому форматі. Без глядачів і без прямої трансляції, щоб тренерські штаби могли спокійно відпрацювати заплановані ігрові моменти, переглянути різні поєднання та тактичні варіанти без зайвої публічної уваги.

За підсумком поєдинку Україна здобула перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи забили гравці синьо-жовтих – відзначилися Даниіл Абакшин і Владислав Первєєв. Цей результат став позитивним підсумком заключного етапу підготовки та додав команді впевненості напередодні фінального турніру Євро-2026.

Товариський матч

Словенія – Україна 0:2

Голи: Абакшин, 30, Первєєв, 37

Словенія: Печек, Бержелак, Турк, Джурич, Шубан, Л. Чоп, Кнезевич, Осредкар, Хозян, Буковец, Янеж, Трдін, Чех, Фідершек.

Україна: Савенко, Сухов, Бєлімов, Жук, Чернявський, Педяш, Первєєв, Фаренюк, Швед, Абакшин, Шотурма, Приходько, Корсун, Микитюк.