Павло Василенко

Відбувся матч другого туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів, у якому Київ Футзал зустрічався з київським клубом ХІТ.

Поєдинок пройшов у Словенії та завершився впевненою перемогою чинних чемпіонів України – 5:0.

Відзначимо, що дві українські команди вперше в історії зіграли між собою у матчі Ліги чемпіонів з футзалу.

ХІТ займає перше місце в групі 8, набравши 6 очок і має великі шанси вийти до наступного раунду турніру. Київ Футзал (один бал) вже достроково втратив шанси на вихід до наступного раунду.

Ліга чемпіонів, 2-й тур

Група 8

Київ Футзал – ХІТ – 0:5

Голи: Подлюк, 3, Кайо, 16 (автогол), Сагадайчний, 37, 40, Сухов, 38.