Сергій Разумовський

УЄФА визнала універсала збірної України Ігоря Чернявського автором найкращого голу 2-го туру групового етапу Євро-2026 з футзалу. 30-річний українець переміг у голосуванні вболівальників завдяки м’ячу у матчі проти збірної Литви, який завершився перемогою України з рахунком 4:1.

Саме гол Чернявського відкрив рахунок у тій зустрічі, а за підсумками матчу УЄФА також визнала Ігоря найкращим гравцем поєдинку. Серед інших кандидатів на відзнаку були удар бельгійця Омара Раху у грі зі Словенією, гол словенця Жіґи Чеха у матчі проти Бельгії та результативний постріл іспанця Давіда Новоа у поєдинку з Білоруссю.

УЄФА повідомила, що претендентів на найкращий гол 3-го туру оприлюднить на офіційному сайті після завершення всіх матчів раунду. Наступний матч збірна України проведе 31 січня — у чвертьфіналі Євро-2026 українці зіграють проти збірної Франції.