Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України з футзалу сьогодні, 3 жовтня, у Кишиневі проведе півфінальний матч Євро-2025 (U-19) проти Іспанії.

У груповому раунді команда Ігоря Москвичова спершу впевнено перемогла Молдову (7:0), у другому турі поступилася Португалії (0:4), а в заключному матчі здолала Італію (2:0). Завдяки цим результатам українці посіли друге місце в групі А та здобули путівку до півфіналу.

Суперником «синьо-жовтих» буде збірна Іспанії, яка виграла всі поєдинки у групі В – проти Туреччини (3:0), Чехії (3:2) та Словенії (6:2). Спостерігати за грою можна буде на MEGOGO за передплатами «Максимальна» та «Спорт». Початок зустрічі – о 18:00.

Перший чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків відбувся у 2019 році в Ризі, другий пройшов 2022-го в Хаені (був перенесений з 2021-го через пандемію COVID-19), а третій – 2023-го в Поречі. Трофей двічі вигравала Іспанія (2019, 2022), а чинним чемпіоном є Португалія (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах, що відбулися до цього. У 2019-му підопічні Віталія Одегова завершили виступи на груповому етапі, посівши третє місце. У 2022 році «синьо-жовті» дійшли до півфіналу, а у 2023-му команда Ігоря Москвичова повторила цей результат.

🇺🇦 Склад збірної України U-19 із футзалу

🧤 Воротарі: Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан), Артем Рибак (SkyUp-Київ Футзал-2), Владислав Швець (ХІТ).

⚽️ Польові гравці: Максим Гайдучик, Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Богдан Цап (усі – Любарт), Ростислав Ростківський, Назар Першин, Артур Хібовський (усі – Сокіл), Артем Клімчук (к), Ярослав Савич, Ілля Приходько (усі – Ураган), Олександр Шпак (in.IT), Роман Господенко (Харків), Артем Малиновський (Кардинал Авангард).