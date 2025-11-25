Павло Василенко

Відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому зустрілися український ХІТ та іспанська Пальма Футзал. Поєдинок пройшов у Береттьоуйфалу (Угорщина) на арені «Пальфі Іштван Рендезвенічорнок» та завершився внічию з рахунком 2:2.

Команда пропустила першою, вийшла вперед на 16-й хвилині завдяки голам Артура Подлюка та Ігоря Чернявського, але не втримала перевагу. У другому таймі Фабіньо з пенальті зрівняв рахунок.

Матч-відповідь пройде у Іспанії 5 грудня. Відзначимо, що Пальма Футзал є триразовим переможцем Ліги чемпіонів УЄФА (2022/23, 2023/24, 2024/25).

Переможець дуелі вийде до 1/4 фіналу на найкращого у парі Пріштіна (Косово) – Рига (Латвія).

Ліга чемпіонів з футзалу, 1/8 фіналу

Перший матч

ХІТ Київ (Україна) – Пальма Футзал (Іспанія) – 2:2

Голи: Подлюк, 10, Чернявський, 16 – Шаруто, 6, Фабіньо, 37 (пенальті).