Львівська Енергія через фінансові проблеми не братиме участі в Екстра-лізі сезону-2025/2026. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сезон 2024/2025 вже став історією, тож звертаємося до наших спонсорів, партнерів та вболівальників — друзі, дякуємо Вам за постійну підтримку та допомогу. Ми вдячні тренерському штабу, гравцям та адміністрації клубу, разом у нас були злети і падіння, неймовірні перемоги і болючі поразки, але всі ми не втрачали віри в команду.

Завдяки нашій спільній праці бренд «Енергії» став справжнім символом в історії українського футзалу. «Енергія» є триразовим Чемпіоном України, сім разів здобувала срібло чемпіонату, тричі — бронзу, є п’ятиразовим володарем Кубку України, Суперкубку України, учасником Кубку УЄФА.

Важливо, що «Енергія» має статус найстарішого діючого футзального клубу України і в 2026 році відзначатиме 25-річчя з часу свого заснування. Але сьогодні головне питання: а що далі, яким буде майбутнє клубу? Складний воєнний час ставить перед нами нові виклики, це стосується насамперед фінансового-економічного забезпечення. Тому «Енергія» змінює формат діяльності, зосередившись на вихованні дітей і молоді.

У сезоні 2025/2026 ми змушені взяти паузу у виступах в Чемпіонаті України серед команд Екстра-ліги. Але «Енергія» залишається і не зникає з футзальної карти України.

Керівництвом клубу за підтримки генерального спонсора ПрАТ «Львівобленерго» прийнято рішення поставити акцент на вихованні талановитої молоді, яка в майбутньому може стати основою оновленого складу професійної команди енергетиків.

У структурі нашого клубу діятимуть молодіжні та дитячі команди, що братимуть участь у дитячо-юнацьких, студентських лігах України та Львівщини. Тренерами команд будуть, зокрема, колишні гравці і тренери «Енергії», які передаватимуть свій багатий досвід дітям, та інші відомі фахівці. Адже за сприятливої ситуації ставимо собі за мету відновити виступи «Енергії» на найвищому рівні якнайшвидше.

Ми відкриті до партнерства та спонсорства і віримо, що спільними зусиллями зможемо все подолати. Адже гасло «Енергії» залишається незмінним: «Вперед, до перемоги!