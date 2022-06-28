Воронка 15 метрів завширшки і 5 – завглибшки. Росіяни запустили ракету прямісінько в відреконструйований стадіон
Російські окупанти викрали президента багаторазового чемпіона України
Ігор Колихаєв залишався в Херсоні
12:45
Російські окупанти викрали президента багаторазового чемпіона України з футзалу «Продексіма» Ігора Колихаєва, мера Херсона. Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська:
«Вони забрали Колихаєва Ігоря».
Інших подробиць наразі немає.
Нагадаємо, що Колихаєв вирішив залишитися в Херсоні, незважаючи на окупацію, оскільки вважав це своїм обов’язком перед виборцями.
Тим часом російська ракета прилетіла в відреконструйований рік тому стадіон в Миколаєві – на полі вирва завширшки 15 метрів.
Коментарі 0