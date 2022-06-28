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Російські окупанти викрали президента багаторазового чемпіона України

Ігор Колихаєв залишався в Херсоні
Футзал
12:45
Російські окупанти викрали президента багаторазового чемпіона України

Російські окупанти викрали президента багаторазового чемпіона України з футзалу «Продексіма» Ігора Колихаєва, мера Херсона. Про це повідомила його радниця Галина Ляшевська:

«Вони забрали Колихаєва Ігоря».

Інших подробиць наразі немає.

Нагадаємо, що Колихаєв вирішив залишитися в Херсоні, незважаючи на окупацію, оскільки вважав це своїм обов’язком перед виборцями.

Тим часом російська ракета прилетіла в відреконструйований рік тому стадіон в Миколаєві – на полі вирва завширшки 15 метрів.

Сергій Лук'яненко
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Продексім (футзал)

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