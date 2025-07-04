російський удар знищив офіс Федерації футзалу Києва
Влучання ворожого дрона-камікадзе повністю зруйнувало кабінети ФФК та шоурум відомого виробника м’ячів
близько 7 годин тому
У ніч на 4 липня Київ пережив чергову масовану атаку російських окупантів, унаслідок якої було повністю знищено офіси Федерації футзалу Києва та багаторічного партнера Асоціації футзалу України — компанії Select.
Зафіксовано пряме влучання ірано-рашистського дрона-камікадзе по обʼєкту, де розташовувались кабінети ФФК та шоурум продукції Select. Приміщення вщент зруйновані.
Водночас українська столиця зазнала одного з наймасштабніших обстрілів від початку війни. За офіційними повідомленнями, протягом кількох годин Росія випустила по Україні 550 засобів повітряного нападу — майже всі були спрямовані саме на Київ.
Попередньо зафіксовано понад 20 локацій із пошкодженнями. Постраждало понад 20 осіб, серед них — 10-річна дівчинка. 14 людей було госпіталізовано. Дані оновлюються.
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