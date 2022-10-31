Івано-Франківський «Ураган» стартував з розгромної перемоги у Лізі чемпіонів
Український клуб пробився до еліт-раунду Ліги чемпіонів
Нічия з «Халадашем» дозволила «Урагану» вийти до наступного раунду
31 жовтня 18:48
Фото - НФК Ураган
У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів «Ураган» зіграв унічию з «Халадашем» (4:4).
Даний результат дозволив команді з Івано-Франківська пробитися до еліт-раунду турніру. У ньому братимуть участь 16 кращих клубів.
Нагадаємо, «Ураган» стартував у Лізі чемпіонів з розгромної перемоги над румунським «Юнайтед Галацем» (5:0). У другій зустрічі «Бенфіка» не залишила шансів українцям (1:4).
Матчі еліт-раунду пройдуть з 22 до 27 листопада.
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