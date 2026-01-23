Сергій Разумовський

У стартовому турі футзального Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, попри те що Вірменія дебютувала на чемпіонатах Європи. Українці діяли активніше й завдали майже вдвічі більше ударів по воротах суперника – 28 проти 15, однак за влучаннями в площину була повна рівність – 5:5. В обох команд на високому рівні зіграли воротарі, а гравцям атаки помітно бракувало точності в завершальній фазі.

Після перерви Україна все ж змогла відкрити рахунок. На 26-й хвилині Владислав Первєєв обіграв опонента на правому фланзі, змістився в центр і пробив. Утім, утримати перевагу не вдалося – на 30-й хвилині після помилки в обороні Міхран Дерменджян залишився без опіки перед воротами й зрівняв рахунок.

До фінального свистка Вірменія забила ще раз. Дерменджян оформив дубль і приніс своїй команді перемогу. Наступний матч на Євро-2026 збірна України проведе 25 січня проти збірної Литви. Зазначимо також, що через травми турнір пропускає володар бронзового м'яча ЧС-2024 Ростислав Семенченко. Також синьо-жовтим не зможе допомогти Андрій Мельник.

Україна провалила старт Євро-2026, не набравши жодного очка. Вірменія з трьома балами очолила групу B. У паралельному матчі Литва та Чехія зіграли внічию (3:3), набравши по одному пункту.

Євро-2026. Груповий етап, перший тур

Вірменія – Україна 2:1

Голи: Дерменджян, 30, 39 – Первєєв, 26

Вірменія: Агаджанов, Хромих, Саносян, неведров, Мелконян; Карабекянц, Манукян, Ганділян, Маргарян, Петросян, Машумян, Петросов, Єгіазарян, Дерменджян.

Україна: Савенко, Микитюк, Абакшин, Фаренюк, Корсун; Бєлімов, Сухов, Швед, Жук, Педяш, Чернявський, Шотурма, Первєєв, Приходько.

Попередження: Петросов, 18, Хромих, 31

Литва – Чехія 3:3

Голи: Баранаускас, 13, Раштутіс, 17, Дерендяєв, 19 – Сейдлер, 10, 15, Мікус, 40