Павло Василенко

У рамках другого туру групи B на чемпіонаті Європи з футзалу збірна України перемогла команду Литви з рахунком 4:1.

Синьо-жовті після поразки в стартовому матчі Євро від Вірменії не мали шансу на похибку і змогли впевнено реабілітуватися, створивши комфортну перевагу ще в першій половині зустрічі.

Завдяки перемозі Україна піднялася на друге місце у групі, набраши три очки. Лідирує Вірменії з шістьма балами.

У вирішальному турі за право виходу до плей-оф команда Олександра Косенка зіграє проти Чехії 28 січня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Чемпіонат Європи з футзалу

Група B

2-й тур

Україна – Литва – 4:1

Голи: Чернявський, 7, Первеєв, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 – Дерендяєв, 36.