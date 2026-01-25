Збірна України реабілітувалася за фіаско у першому турі Євро-2026
Синьо-жовті здобули впевнену перемогу
близько 1 години тому
У рамках другого туру групи B на чемпіонаті Європи з футзалу збірна України перемогла команду Литви з рахунком 4:1.
Синьо-жовті після поразки в стартовому матчі Євро від Вірменії не мали шансу на похибку і змогли впевнено реабілітуватися, створивши комфортну перевагу ще в першій половині зустрічі.
Завдяки перемозі Україна піднялася на друге місце у групі, набраши три очки. Лідирує Вірменії з шістьма балами.
У вирішальному турі за право виходу до плей-оф команда Олександра Косенка зіграє проти Чехії 28 січня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.
Чемпіонат Європи з футзалу
Група B
2-й тур
Україна – Литва – 4:1
Голи: Чернявський, 7, Первеєв, 13, Корсун, 23, Абакшин, 33 – Дерендяєв, 36.