Сергій Разумовський

У вирішальному матчі групового етапу Євро-2026 з футзалу збірна України в Ризі переграла Чехію.

Після сенсаційної поразки від Вірменії (1:2) та впевненої перемоги над Литвою (4:1) підопічним Олександра Косенка для виходу до чвертьфіналу було достатньо зіграти внічию. Утім, українці з перших хвилин дали зрозуміти, що налаштовані виключно на перемогу.

Рахунок було відкрито на 15-й хвилині: Чернявський обіграв опонента на лівому фланзі й із гострого кута влучно пробив у дальній кут. Уже за хвилину Сухов швидко ввів м’яч у гру, знайшов Жука, і той в один дотик подвоїв перевагу синьо-жовтих.

Після перерви українська команда не знизила темпу. На 23-й хвилині Абакшин перехопив м’яч і відправив його у порожні ворота. А на 28-й хвилині Микитюк розіграв кутовий із Абакшиним, який потужним ударом під поперечину оформив дубль. Лише після цього чехи змогли відповісти, скоротивши відставання завдяки влучним ударам Павела Дрозда та Кноблоха.

Втім, на 36-й хвилині Швед здійснив стрімкий прорив до штрафного майданчика, обіграв Жежулку та знову змусив чехів розпочинати з центра. Суперник ще встиг відповісти голом Заруби, але на більше його не вистачило.

У підсумку збірна України перемогла з рахунком 5:3, посіла друге місце в групі B та пробилася до чвертьфіналу Євро-2026, де 31 січня зіграє проти збірної Франції, яку перегравала у матчі за бронзу чемпіонату світу-2026.

Євро-2026. Груповий етап, третій тур

Чехія – Україна 3:5

Голи: П. Дрозд, 30, Кноблох, 36, Заруба, 39 – Чернявський, 15, Жук, 16, Абакшин, 23, 28, Швед, 36

Чехія: Жежулка, Заруба, П. Дрозд, Зайдлер, Д. Дрозд; Куделка, Запотоцький, Ф. Мікус, Голий, Кноблох, Внук, Ж. Мікус, Руїла.

Україна: Сухов, Микитюк, Педяш, Абакшин, Корсун; Швед, Жук, Чернявський, Фаренюк, Шотурма, Приходько, Первєєв, Белімов, Савенко.

Попередження: Внук, 32 – Абакшин, 2, Чернявський, 26, Приходько, 33