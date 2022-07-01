Зеленський - збірної України з футзалу: «Хлопці, спасибі за характер і класну гру! Ви - наші герої!»
Збірна України залишила поза заявкою на фінальну частину Євро-2022 свого кращого бомбардира. Справедливе рішення
Півфінальний матч з іспанками команда Шайтанова проведе 1 липня
16:51
Анна Сидоренко / Фото - suspilne.media1 липня, стартує фінальна частина жіночого чемпіонату Європи-2022 з футзалу. Участь в ньому прийме і національна команда України, проте зіграють «синьо-жовті» без одного зі своїх лідерів та кращого бомбардира – Анни Сидоренко.
Головний тренер збірної Олег Шайтанов повідомив, що спортсменка залишилася поза заявкою через позицію щодо війни в Україні.
«Ми спілкувалися з Ганною Сидоренко, це було її рішення залишитися в росії. Всі аргументи, які вона приводила – це не аргументи, коли країна воює. Так, вона намагалася щось аргументувати, але це її рішення, яке вона обрала. Нехай йде своїм шляхом».
Футзалістка на початку 2021 року підписала контракт з російською «Норманочкою», за яку продовжила виступати навіть після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, ставши чемпіонкою росії з футзалу та володаркою Кубка.
Відзначимо, що за «Норманочку» також виступала інша українка Юлія Титова, але вона покинула клуб після початку війни і отримала виклик до збірної України на Євро-2022. Всього в заявці 14 футзалісток.
Заявка жіночої збірної України з футзалу на Євро-2022:
Воротарі: Вікторія Сагайдачная, Вікторія Кислова.
Польові гравці: Юлія Форсюк, Ксенія Гриценко, Ірина Дубицька, Олена Кирильчук, Снежана Воловенко, Юлія Титова, Софія Рубан, Таїсія Бабенко, Христина Еременко, Ксенія Бурлаченко, Олександра Скібіна, Поліна Дрозд.
Нагадаємо, фінальна частина Євро-2022 пройде в Португалії з 1 по 3 липня. Участь в турнірі візьмуть команди України, Іспанії, Португалії та Угорщини, що замінила виключену через війну росію.
У півфіналі українки зіграють проти Іспанії. Матч відбудеться 1 липня. Початок – о 19.00 за київським часом.