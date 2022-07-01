Збірна України залишила поза заявкою на фінальну частину Євро-2022 свого кращого бомбардира. Справедливе рішення

Півфінальний матч з іспанками команда Шайтанова проведе 1 липня

Анна Сидоренко / Фото - suspilne.media

«Ми спілкувалися з Ганною Сидоренко, це було її рішення залишитися в росії. Всі аргументи, які вона приводила – це не аргументи, коли країна воює. Так, вона намагалася щось аргументувати, але це її рішення, яке вона обрала. Нехай йде своїм шляхом».

1 липня, стартує фінальна частина жіночого чемпіонату Європи-2022 з футзалу. Участь в ньому прийме і національна команда України, проте зіграють «синьо-жовті» без одного зі своїх лідерів та кращого бомбардира –Головний тренер збірноїповідомив, що спортсменка залишилася поза заявкою через позицію щодо війни в Україні.Футзалістка на початку 2021 року підписала контракт з російською «Норманочкою», за яку продовжила виступати навіть після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, ставши чемпіонкою росії з футзалу та володаркою Кубка.Відзначимо, що за «Норманочку» також виступала інша українка, але вона покинула клуб після початку війни і отримала виклик до збірної України на Євро-2022. Всього в заявці 14 футзалісток.Вікторія Сагайдачная, Вікторія Кислова.Юлія Форсюк, Ксенія Гриценко, Ірина Дубицька, Олена Кирильчук, Снежана Воловенко, Юлія Титова, Софія Рубан, Таїсія Бабенко, Христина Еременко, Ксенія Бурлаченко, Олександра Скібіна, Поліна Дрозд.Нагадаємо, фінальна частина Євро-2022 пройде в Португалії з 1 по 3 липня. Участь в турнірі візьмуть команди України, Іспанії, Португалії та Угорщини, що замінила виключену через війну росію.У півфіналі українки зіграють проти Іспанії. Матч відбудеться 1 липня. Початок – о 19.00 за київським часом.