Збірна України залишила поза заявкою на фінальну частину Євро-2022 свого кращого бомбардира. Вона залишилася в росії
Збірна України зіграє за медалі чемпіонату Європи
Наша команда поступилася Іспанії у півфіналі
20:59
Жіноча збірна України з футзалу поступилася у півфіналі чемпіонату Європи.
Команда Олега Шайтанова зійшлася з найкращою командою континенту-2019 і не змогла нав’язати суперницям конкурентний поєдинок – 0:9.
Тепер українкам належить зіграти в матчі за третє місце. Ця гра відбудеться о 17:30 3 липня. Суперником стане команда, що програє в парі Португалія – Угорщина.
Варто відзначити, що на минулому, першому в історії, жіночому футзальному Євро збірна України фінішувала четвертою, у матчі за бронзу поступившись росії в серії пенальті.
Чемпіонат Європи. Півфінал
Україна – Іспанія 0:9
Нагадаємо, наша команда поїхала на «Фінал чотирьох» без найкращого бомбардира, оскільки вона вирішила продовжити грати в росії.
Коментарі 0