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Збірна України зіграє за медалі чемпіонату Європи

Наша команда поступилася Іспанії у півфіналі
Футзал
20:59
Збірна України зіграє за медалі чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з футзалу поступилася у півфіналі чемпіонату Європи.

Команда Олега Шайтанова зійшлася з найкращою командою континенту-2019 і не змогла нав’язати суперницям конкурентний поєдинок – 0:9.

Тепер українкам належить зіграти в матчі за третє місце. Ця гра відбудеться о 17:30 3 липня. Суперником стане команда, що програє в парі Португалія – Угорщина.

Варто відзначити, що на минулому, першому в історії, жіночому футзальному Євро збірна України фінішувала четвертою, у матчі за бронзу поступившись росії в серії пенальті.

Чемпіонат Європи. Півфінал

Україна – Іспанія 0:9

Нагадаємо, наша команда поїхала на «Фінал чотирьох» без найкращого бомбардира, оскільки вона вирішила продовжити грати в росії.

Сергій Лук'яненко
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