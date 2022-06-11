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Вудс офіційно став третім спортсменом-мільярдером

Більшу частину свого статку гольфіст заробив на рекламі
Гольф
13:08
Вудс офіційно став третім спортсменом-мільярдером

15-кратний переможець турнірів «Мейджор» по гольфу і власник безлічі рекордів Тайгер Вудс за інформацією видання Forbes офіційно став третім в історії спортсменом-мільярдером.

За інформацією аналітиків, призові в гольфі склали 10% від загального заробітку гольфіста. Більшість коштів принесли Вудсу рекламні контракти.

Також частину статку Вудсу принесли пов'язаний з гольфом бізнес і ресторан.

Нагадаємо, до Вудса спортсменами-мільярдерами стали баскетболісти Майкл Джордан і Леброн Джеймс.

Карен Агабекян
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Тайгер Вудс

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