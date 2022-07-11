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1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку

Напередодні Симона стала наймолодшим лауреатом Президентської медалі Свободи
Спортивна гімнастика
17:57
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Сімона Байлз / Фото - khou.com
25-річна американка Сімона Байлз є однією з найтитулованіших гімнасток в історії. Вона є володаркою семи золотих олімпійських медалей, проте під час недавнього польоту з Вашингтона стюардеса її переплутала з дитиною, запропонувавши їй розмальовку.

Зростання легендарної спортсменки – лише 1,42 м. Можливо, саме тому виникла плутанина. Інший член екіпажу запропонував Байлз алкогольний коктейль. Однак навіть тоді її запитали, чи достатньо вона доросла, щоб випити його.

Цитує Байлз Independent.

«Стюардеса намагалася дати мені книжку-розмальовку, коли я сідала. Я сказала: «Ні, все в порядку, мені 25». Інша стюардеса запропонувала мені мімозу, так що все добре».


Напередодні Сімона стала наймолодшим лауреатом Президентської медалі Свободи, яку їй вручив президент Джо Байден.

А тим часом збірна України зі спортивної гімнастики оприлюднила склади чоловічої і жіночої команд, які виступлять на чемпіонаті Європи-2022.

Володимир Кириченко
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Симона Байлз

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Новини: Спортивна гімнастика

1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
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