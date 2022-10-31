Президент Міжнародної федерації гімнастики виступив за допуск рашистів до конгресу
Чемпіонка Токіо-2020 в опорному стрибку сенсаційно не кваліфікувалася в фінал ЧС в цьому виді
Ребекка Андраде не підтвердила статус найсильнішої на планеті
31 жовтня 09:22
Ребека Андраде / Фото - TwitterУ Ліверпулі (Великобританія) проходить ліцензійний чемпіонат світу-2022 зі спортивної гімнастики.
Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 та чемпіонка світу-2021 в опорному стрибку бразилійка Ребека Андраде несподівано залишилася без фіналу в цьому виді на планетарному форумі-2022.
За другий стрибок судді їй поставили лише 11,466 бала. Загальна оцінка Андраде склала 13,266.
No no no - Rebeca VT 2 https://t.co/x2nkySeilC pic.twitter.com/vXX1Nu4uWE— Rachel ( @ herewasrachel ) October 30, 2022
Нагадаємо, титулований український гімнаст Ілля Ковтун з'явився на подіумному тренуванні ЧС-2022 в футболці в кольорах українського прапора з написом «STOP WAR» («Зупиніть війну»). Однак FIG попросила українську федерацію, щоб він не носив футболку під час виступів на планетарному форумі.
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