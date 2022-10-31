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Чемпіонка Токіо-2020 в опорному стрибку сенсаційно не кваліфікувалася в фінал ЧС в цьому виді

Ребекка Андраде не підтвердила статус найсильнішої на планеті
Спортивна гімнастика
31 жовтня 09:22
Чемпіонка Токіо-2020 в опорному стрибку сенсаційно не кваліфікувалася в фінал ЧС в цьому виді
Ребека Андраде / Фото - Twitter
У Ліверпулі (Великобританія) проходить ліцензійний чемпіонат світу-2022 зі спортивної гімнастики.

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 та чемпіонка світу-2021 в опорному стрибку бразилійка Ребека Андраде несподівано залишилася без фіналу в цьому виді на планетарному форумі-2022.

За другий стрибок судді їй поставили лише 11,466 бала. Загальна оцінка Андраде склала 13,266.



Нагадаємо, титулований український гімнаст Ілля Ковтун з'явився на подіумному тренуванні ЧС-2022 в футболці в кольорах українського прапора з написом «STOP WAR» («Зупиніть війну»). Однак FIG попросила українську федерацію, щоб він не носив футболку під час виступів на планетарному форумі. 

Володимир Кириченко
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