Володимир Кириченко

Федерація гімнастики росії повідомила на своєму офіційному сайті про повернення їхніх спортсменів та суддів до ряду міжнародних турнірів.

Раніше російські гімнасти, які отримали нейтральний статус, відмовлялись від участі у міжнародних змаганнях. Тепер вони заявились на низку стартів.

Зокрема підтверджено їхню участь у етапах Кубка світу 2025 зі стрибків на батуті в Португалії (5-6 липня), Німеччині (20-21 вересня), Болгарії (27–28 вересня) та Франції (3-5 жовтня).

Головний тренер збірної росії Олексій Рижков повідомив в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС, що на португальський етап Кубка світу заявлено 11 російських спортсменів.

Також заплановано участь російських атлетів у чемпіонаті світу зі стрибків на батуті у Мадриді (2-10 листопада) та у першості світу (10-17 листопада).

Вони повідомили, що направили попередню заявку для участі російських спортсменів у Кубку Претендентів-2025 зі спортивної гімнастики, який пройде в Парижі 13 по 14 вересня.

Також росіяни Аліна Гусарова та Ірина Берек працюватимуть як нейтральні судді на Кубку Тбілісі з художньої гімнастики з 11 по 15 червня 2025 року.

Віцепрезиденти Федерації гімнастики росії Ірина Нікітіна (спортивна акробатика) та Владислав Оскнер (спортивна аеробіка) увійшли до складу вищого журі відповідних видів спорту на Всесвітніх Іграх-2025, які відбудуться у китайському Ченду 7-17 серпня.

Дмитра Андрєєва призначено суддею категорії D2 на вільних вправах на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Індонезії (19-25 жовтня).

Нагадаємо, раніше стало відоме місце України в загальному заліку чемпіонату Європи-2025 зі спортивної гімнастики.