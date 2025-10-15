Олег Гончар

Голова Олімпійського комітету Ізраїлю Яель Арад назвала скандалом рішення CAS, яке відхилило апеляцію Федерації гімнастики Ізраїлю щодо недопуску атлетів на ЧС-2025 в Індонезії. Про це вона заявила в коментарі One.co.

«Відмова у візах від уряду Індонезії та дії FIG – це порушення олімпійських цінностей і Олімпійської хартії, яка забороняє політичне втручання у спорт. Лідери МОК, зокрема Кірсті Ковентрі, намагалися змінити це рішення. Поведінка президента FIG Морінарі Ватанабе розчаровує. Індонезія не гідна проводити змагання, і ми діятимемо, щоб цього не сталося». Яель Арад

Арад підкреслила, що апеляція в CAS триває і матиме значення для спортивного світу. Вона висловила підтримку атлетам і пообіцяла запобігти подібним інцидентам.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики відбудеться 19–25 жовтня в Джакарті. Індонезія відмовила у візах шести ізраїльським гімнастам, посилаючись на підтримку Палестини. CAS підтвердив, що FIG не контролює візову політику, і відхилив вимогу скасувати турнір.