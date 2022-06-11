Ковтун у складі свого клубу виграв бронзу чемпіонату Франції

Українець в матчі за бронзу виграв на трьох снарядах

Український гімнаст Ілля Ковтун в складі команди «Монако» завоював бронзу чемпіонату Франції.



У малому фіналі проти команди «Нуазі-ле-Гран» Ковтун виграв на кільцях, паралельних брусах і перекладині.

У «Монако» відзначили що після потрапляння до фіналу 12-ти їм вперше вдалося завоювати медаль. У 2019 році вони стали четвертими, в 2020-му повинні були вийти в гранд-фінал, але турнір перервали через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше український гімнаст Ковтун відмовився виступати в італійській Серії А, тому що звідти не усунули росіян.