Офіційно. Ковтун змінив громадянство — гімнаст тепер представлятиме Хорватію
Спортсмен більше не змагатиметься під синьо-жовтим прапором
22 хвилини тому
Гімнаст і призер Олімпійських ігор Ілля Ковтун офіційно змінив спортивне громадянство та представлятиме Хорватію. Про це повідомила Міжнародна федерація гімнастики (FIG).
Ще в грудні 2024 року з’явилися повідомлення про те, що Ковтун разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою розглядають можливість переходу до збірної Хорватії. А вже в січні гімнаст підтвердив намір змінити спортивну національність.
Ковтун розповів, що його мало що тримає в Україні.