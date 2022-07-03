Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії

Куляк раніше відкрито підтримав війну в Україні

Головний тренер збірної росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко повідомила, що дискваліфікований гімнаст Іван Куляк не виступить на кубку рф. Слова фахівця приводить Inside the Games.

«Ваня тренується, але в кінці кінців його відсторонили від участі в Кубку росії. Є загроза, що якщо ми дозволимо йому брати участь в наших змаганнях, санкції можуть бути накладені на всю федерацію».

Нагадаємо, Куляка дискваліфікували на рік через виступи з буквою Z на спортивній формі.

Також ганьба світової гімнастики одягнув на себе чужу медаль і брав участь в мітингу на підтримку путіна.