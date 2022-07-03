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Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії

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Спортивна гімнастика
11:41
Путінського гімнаста через острах санкцій не допустили до кубка росії

Головний тренер збірної росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко повідомила, що дискваліфікований гімнаст Іван Куляк не виступить на кубку рф. Слова фахівця приводить Inside the Games.

«Ваня тренується, але в кінці кінців його відсторонили від участі в Кубку росії. Є загроза, що якщо ми дозволимо йому брати участь в наших змаганнях, санкції можуть бути накладені на всю федерацію».

Нагадаємо, Куляка дискваліфікували на рік через виступи з буквою Z на спортивній формі.

Також ганьба світової гімнастики одягнув на себе чужу медаль і брав участь в мітингу на підтримку путіна.
Карен Агабекян
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