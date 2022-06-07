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Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку

Турнір в Хорватії пройде з 9 по 12 червня
Спортивна гімнастика
12:23
Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку
Ігор Радівілов / Фото - Facebook
Двоє українських спортсменів представлять Україну на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, який відбудеться в Осієку (Хорватія).

Бронзовий призер Лондона-2012 Ігор Радівілов виступить у вільних вправах, опорному стрибку і в правах на кільцях.

Петро Пахнюк змагатиметься в вільних вправах, на коні, паралельних брусах і поперечині.

Турнір пройде з 9 по 12 червня. Про це повідомляє прес-служба FIG.

Раніше бронзовий призер чемпіонату світу і чемпіонату Європи з багатоборства 18-річний Ілля Ковтун відмовився виступати в «Фіналі шести» Серії А.
Володимир Кириченко
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Теги

Ігор Радівілов Петро Пахнюк збірна України (спортивна гімнастика)

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Новини: Спортивна гімнастика

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