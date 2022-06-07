Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку

Турнір в Хорватії пройде з 9 по 12 червня

Ігор Радівілов / Фото - Facebook

Двоє українських спортсменів представлять Україну на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики, який відбудеться в Осієку (Хорватія).Бронзовий призер Лондона-2012виступить у вільних вправах, опорному стрибку і в правах на кільцях.змагатиметься в вільних вправах, на коні, паралельних брусах і поперечині.Турнір пройде з 9 по 12 червня. Про це повідомляєFIG.Раніше бронзовий призер чемпіонату світу і чемпіонату Європи з багатоборства 18-річний