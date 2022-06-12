Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку
Радівілов завоював золоту медаль на етапі Кубка світового виклику
Титулований гімнаст став кращим в опорному стрибку
19:49
Ігорь Радівілов / Фото - Getty ImagesБронзовий призер Лондона-2012, український гімнаст Ігор Радівілов здобув перемогу на етапі Кубка світового виклику який проходить в Осієку (Хорватія).
Ігор з кращим результатом виграв змагання в опорному стрибку.
Кубок світового виклику. Осієк (Хорватія). Опорний стрибок. Чоловіки
1. Ігор Радівілов (Україна) – 14,866
2. Кайо Соуза (Бразилія) – 14,616
3. Адем Асіл (Туреччина) – 14,483
Раніше українець Ілля Ковтун в складі команди «Монако» завоював бронзу чемпіонату Франції.
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