Український гімнаст Назар Чепурний прокоментував свій виступ на чемпіонаті Європи-2025 у Лейпцигу, де він завоював бронзу в опорному стрибку.

Слова Чепурного передає портал Чемпіон.

«Підготовка до турніру – дуже важкий процес. Це психологічна робота, аналіз, налаштування. І це все знає і вміє особистий тренер. В якій країні тренеру потрібно купляти квиток, щоб він хоча б з трибун подивився на те, як я виступаю і на телефонному зв'язку якось допомогти? Тим паче, коли ці спортсмени вже мають ім'я у світовому спорті.

100%, мого тренера не вистачало в залі. І я впевнений, що якби ми працювали разом, якби тренер був поряд, то результат однозначно був би кращим. Та, попри весь цей бруд, нам вдалося показати результат. Але це далеко не стабільність, якось мірою пощастило. Так не буде завжди.

Я радий, що зміг здобути медаль для України, але коли ти дивишся на роботу Захарової проти збірної та України в цілому, у часи, коли країна бореться з ворогом, розумієш, що в нас також є внутрішній ворог, з яким також треба боротись».