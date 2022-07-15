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Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики: «Ми хочемо підійняти прапор України на найвищу сходинку п’єдесталу»

Ірина Надюк розповіла про майбутній виступ команди на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Спортивна гімнастика
14:35
Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики: «Ми хочемо підійняти прапор України на найвищу сходинку п’єдесталу»
Ірина Надюк / фото - Facebook спортсменки

Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики Ірина Надюк в інтерв’ю для НОК України розповіла про майбутній виступ команди на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

«Європейського олімпійського юнацького фестивалю готуються наступні спортсмени: Радомир Стельмах, Дмитро Прудко та Юліан Юзифишин. Такий склад був визначений головним тренером збірної України. Тренування у хлопців проходять шість днів на тиждень по два рази на день. В четвер та суботу замість одного тренування відновлювальні процедури.

Головна наша мета на ці змагання – захист честі нашої вільної нездоланної держави! Ми хочемо підійняти прапор України на найвищу сходинку п’єдесталу та щоб наш гімн лунав дуже гучно. Буду чесною, важко мотивувати спортсменів, коли на Батьківщині йде війна, але ми намагаємось робити все від себе залежне аби хлопці налаштувались та гідно представили державу на такому важливому форумі».

Європейський юнацький олімпійський фестиваль, нагадаємо, пройде у словацькому місті Банська Бистриця з 24 по 31 липня.

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Новини: Спортивна гімнастика

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