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Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»

Олімпійська чемпіонка впевнена, що смерть Путіна нічого не змінить у ставленні між країнами
Спортивна гімнастика
12:45
Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»

Олімпійська чемпіонка 1980-го року зі спортивної гімнастики Стелла Захарова в Instagram висловилася про росіян.

«Що зміниться, якщо путіна не стане? Нічого. Буде інший. А якщо і ні, то щоб зламати мислення та переконання росіян треба не один десяток років.

Я – олімпійська чемпіонка, яка виборола високе звання за Радянського Союзу. Не вважаю себе росіянкою, бо українка на 100%.

У часи союзу нас жорстко контролювали і вбивали у голови, що захід – то зло та чорна діра. Ми боялися нового та перспективного, думати і мріяти про інше життя – не таке, як в радянському просторі.

Людей залякували та вкручували у мізки ідеї, які шкодили розвитку самої людини, як особистості. Комунізм – антилюдська ідеологія. Україна відокремилась і ми зітхнули з полегшенням.

У нас з’явилось право на власну думку і можливість налаштувати своє життя так, як вважаємо за потрібне. Не все ідеально, але ми живемо краще, ніж в росії – в рази.

А в рашці досі зомбовані, залякані, недалекі люди. Бо круто живуть близько 3 % нелюдів, яким вигідно мати стадо малоосвічених, тупих, забитих «людішек», які вважають себе «велікім рускім народом».


Нагадаємо, раніше російським спортсменам дозволили виступати на міжнародних турнірах з самбо.

Карен Агабекян
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Новини: Спортивна гімнастика

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