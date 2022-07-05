Стелла Захарова: «В рашці люди до сих пір зомбовані, залякані, недалекі»
Олімпійська чемпіонка 1980-го року зі спортивної гімнастики Стелла Захарова в Instagram висловилася про росіян.
«Що зміниться, якщо путіна не стане? Нічого. Буде інший. А якщо і ні, то щоб зламати мислення та переконання росіян треба не один десяток років.
Я – олімпійська чемпіонка, яка виборола високе звання за Радянського Союзу. Не вважаю себе росіянкою, бо українка на 100%.
У часи союзу нас жорстко контролювали і вбивали у голови, що захід – то зло та чорна діра. Ми боялися нового та перспективного, думати і мріяти про інше життя – не таке, як в радянському просторі.
Людей залякували та вкручували у мізки ідеї, які шкодили розвитку самої людини, як особистості. Комунізм – антилюдська ідеологія. Україна відокремилась і ми зітхнули з полегшенням.
У нас з’явилось право на власну думку і можливість налаштувати своє життя так, як вважаємо за потрібне. Не все ідеально, але ми живемо краще, ніж в росії – в рази.
А в рашці досі зомбовані, залякані, недалекі люди. Бо круто живуть близько 3 % нелюдів, яким вигідно мати стадо малоосвічених, тупих, забитих «людішек», які вважають себе «велікім рускім народом».
Нагадаємо, раніше російським спортсменам дозволили виступати на міжнародних турнірах з самбо.
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