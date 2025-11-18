Олег Гончар

Кримінальний суд Ніцци виніс вироки двом тренерам жіночої секції гімнастичного клубу Кавігаль за насильство, зокрема сексуальне, над неповнолітніми.

45-річний Йохан Лефевр отримав два роки домашнього арешту з електронним браслетом та довічну заборону працювати з дітьми професійно чи на волонтерських засадах.

53-річна Віолетта Даміан отримала вісім місяців умовно за фізичне насильство. Прокуратура просила 18 місяців умовно та 10-річну заборону на роботу з неповнолітніми.

Справа розпочалася в 2019-му після скарг колишніх вихованок клубу Кавігаль — одного з найсильніших у Франції. Обоє тренерів заперечували провину.

Постраждалі розповідали про систематичні приниження, фізичне та сексуальне насильство протягом кількох років.