Суд у Ніцці засудив тренерів з гімнастики за насильство над дітьми
Двоє фахівців з клубу отримали покарання
близько 1 години тому
Кримінальний суд Ніцци виніс вироки двом тренерам жіночої секції гімнастичного клубу Кавігаль за насильство, зокрема сексуальне, над неповнолітніми.
45-річний Йохан Лефевр отримав два роки домашнього арешту з електронним браслетом та довічну заборону працювати з дітьми професійно чи на волонтерських засадах.
53-річна Віолетта Даміан отримала вісім місяців умовно за фізичне насильство. Прокуратура просила 18 місяців умовно та 10-річну заборону на роботу з неповнолітніми.
Справа розпочалася в 2019-му після скарг колишніх вихованок клубу Кавігаль — одного з найсильніших у Франції. Обоє тренерів заперечували провину.
Постраждалі розповідали про систематичні приниження, фізичне та сексуальне насильство протягом кількох років.
