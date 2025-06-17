Олег Гончар

Восьмирічна іранська гімнастка Тара Хаджімірі стала жертвою нещодавніх ракетних ударів між Іраном та Ізраїлем. За повідомленнями іранських ЗМІ, дівчинка загинула внаслідок атаки на житлові райони.

Азійський гімнастичний союз висловив співчуття родині дівчинки.

«Ми підтримуємо родину Тари та іранську гімнастичну спільноту в цей час скорботи. Нехай вона спочиває з миром».

Конфлікт загострився після ізраїльських ударів по військових та ядерних об’єктах Ірану, які, за заявою Ізраїлю, спрямовані на протидію створенню ядерної зброї.

Наразі обидві сторони обмінюються ракетними ударами, що призводить до великих жертв серед цивільного населення.