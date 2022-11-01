Валерія Осіпова: «Підготовка до ЧС-2022 була дійсно важкою. Але нам доводилося адаптуватися до всього»

Українська гімнастка – про війну в рідній країні та тренуваннях під сиренами

Валерія Осіпова / Фото - gymnovosti.com Українська гімнастка Валерія Осіпова в інтерв'ю gymnovosti.com розповіла про підготовку до ЧС-2022, який проходить в Ліверпулі (Великобританія).



«Підготовка до чемпіонату світу була дійсно важкою, постійні сирени, постійні ракетні удари, все було дуже напружено. Але нам доводилося адаптуватися до всього, звикатися, іноді ігнорувати це і продовжувати тренуватися, хоча всі знали, що це небезпечно».



«В останній день чемпіонату України пройшли фінальні виступи на різновисоких брусах та в вільних вправах. Їх довелося скасувати, на жаль, тому, що одна з ракет потрапила до Київської електростанції, тому почалися відключення електроенергії. Мені вчора зателефонувала мама і сказала, що їй потрібні свічки, тому що в магазинах свічок немає, вони залишилися без світла».



«Я збиралася повернутися додому. Знаю, що там мій брат, мій тато, моя мама, вони мені все розповіли, що відбувається. Звичайно, я переживала через всі атаки. Але взагалі-то я представила, як це, тому для мене нічого нового не було. Тому що кожен раз ти прокидаєшся, відкриваєш Telegram-канали, читаєш новини, як справи в Києві. Я взагалі з Запоріжжя. Там дідусь і бабуся, вони вже старі, не хочуть і не можуть їхати. Весь район за містом окупований. Це дуже важко, тому що в голові ти постійно там».



Нагадаємо, що жіноча

Українська гімнасткав інтерв'юрозповіла про підготовку до ЧС-2022, який проходить в Ліверпулі (Великобританія).Нагадаємо, що жіноча збірна України вперше за 4 роки не кваліфікувалася ні в один фінал на ЧС.

Володимир Кириченко