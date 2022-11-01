Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Валерія Осіпова: «Підготовка до ЧС-2022 була дійсно важкою. Але нам доводилося адаптуватися до всього»

Українська гімнастка – про війну в рідній країні та тренуваннях під сиренами
Спортивна гімнастика
10:47
Валерія Осіпова: «Підготовка до ЧС-2022 була дійсно важкою. Але нам доводилося адаптуватися до всього»
Валерія Осіпова / Фото - gymnovosti.com
Українська гімнастка Валерія Осіпова в інтерв'ю gymnovosti.com розповіла про підготовку до ЧС-2022, який проходить в Ліверпулі (Великобританія).

«Підготовка до чемпіонату світу була дійсно важкою, постійні сирени, постійні ракетні удари, все було дуже напружено. Але нам доводилося адаптуватися до всього, звикатися, іноді ігнорувати це і продовжувати тренуватися, хоча всі знали, що це небезпечно».


«В останній день чемпіонату України пройшли фінальні виступи на різновисоких брусах та в вільних вправах. Їх довелося скасувати, на жаль, тому, що одна з ракет потрапила до Київської електростанції, тому почалися відключення електроенергії. Мені вчора зателефонувала мама і сказала, що їй потрібні свічки, тому що в магазинах свічок немає, вони залишилися без світла».


«Я збиралася повернутися додому. Знаю, що там мій брат, мій тато, моя мама, вони мені все розповіли, що відбувається. Звичайно, я переживала через всі атаки. Але взагалі-то я представила, як це, тому для мене нічого нового не було. Тому що кожен раз ти прокидаєшся, відкриваєш Telegram-канали, читаєш новини, як справи в Києві. Я взагалі з Запоріжжя. Там дідусь і бабуся, вони вже старі, не хочуть і не можуть їхати. Весь район за містом окупований. Це дуже важко, тому що в голові ти постійно там».


Нагадаємо, що жіноча збірна України вперше за 4 роки не кваліфікувалася ні в один фінал на ЧС.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (спортивна гімнастика) Валерія Осипова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Українські гімнастки вперше за 4 роки не змогли вийти в жоден фінал на чемпіонаті світу
Українські гімнастки вперше за 4 роки не змогли вийти в жоден фінал на чемпіонаті світу
Спортивна гімнастика
31 жовтня 11:37
Ковтун з'явився на тренуванні перед стартом ЧС-2022 в футболці з написом «STOP WAR»
Ковтун з'явився на тренуванні перед стартом ЧС-2022 в футболці з написом «STOP WAR»
Спортивна гімнастика
29 жовтня 15:54
Пахнюк: «Хлопці йдуть, йшли та будуть йти від головного тренера збірної України»
Пахнюк: «Хлопці йдуть, йшли та будуть йти від головного тренера збірної України»
Спортивна гімнастика
04 жовтня 20:28
Збірна України – в топ-3 медального заліка на етапі Кубка світового виклику-2022
Збірна України – в топ-3 медального заліка на етапі Кубка світового виклику-2022
Спортивна гімнастика
03 жовтня 13:24

Новини: Спортивна гімнастика

Валерія Осіпова: «Підготовка до ЧС-2022 була дійсно важкою. Але нам доводилося адаптуватися до всього»
Валерія Осіпова: «Підготовка до ЧС-2022 була дійсно важкою. Але нам доводилося адаптуватися до всього»
10:47
Радівілов: «Моя підготовка пройшла досить добре»
Радівілов: «Моя підготовка пройшла досить добре»
08:58
Українські гімнастки вперше за 4 роки не змогли вийти в жоден фінал на чемпіонаті світу
Українські гімнастки вперше за 4 роки не змогли вийти в жоден фінал на чемпіонаті світу
31 жовтня 11:37
Чемпіонка Токіо-2020 в опорному стрибку сенсаційно не кваліфікувалася в фінал ЧС в цьому виді
Чемпіонка Токіо-2020 в опорному стрибку сенсаційно не кваліфікувалася в фінал ЧС в цьому виді
31 жовтня 09:22
FIG заборонила Ковтуну носити футболку з написом «STOP WAR» на ЧС-2022 в Ліверпулі
FIG заборонила Ковтуну носити футболку з написом «STOP WAR» на ЧС-2022 в Ліверпулі
29 жовтня 22:14
Ковтун з'явився на тренуванні перед стартом ЧС-2022 в футболці з написом «STOP WAR»
Ковтун з'явився на тренуванні перед стартом ЧС-2022 в футболці з написом «STOP WAR»
29 жовтня 15:54
Президент Міжнародної федерації гімнастики виступив за допуск рашистів до конгресу
Президент Міжнародної федерації гімнастики виступив за допуск рашистів до конгресу
26 жовтня 18:57
Радівілов: «Ми важко працюємо, аби прапор України підіймався на п’єдесталах по всьому світу»
Радівілов: «Ми важко працюємо, аби прапор України підіймався на п’єдесталах по всьому світу»
24 жовтня 18:31
Ковтун: «Я не планую повертатися з чемпіонату світу без медалі»
Ковтун: «Я не планую повертатися з чемпіонату світу без медалі»
23 жовтня 13:59
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини