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Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»

Титулований гімнаст – про ракетний обстріл ТРЦ в Кременчуці
Спортивна гімнастика
20:19
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Олег Верняев / Фото - НОК
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в Instagram відреагував на російський ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці.

«Окупанти прицільно потрапили ворожої ракетою в торговий центр Кременчука в Полтавській області. У ньому знаходилося понад тисячу цивільних! Будівля у вогні, кількість жертв навіть страшно уявити. Це не стратегічний об'єкт, ніякої загрози і мови бути не могло. Це цивільні люди. Кров на руках кожного рашіста. Вам немає ніякого прощення! Ніколи!».




Також про жахливу трагедію висловилися срібний призер Ігор в Токіо-2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насибов і відома українська легкоатлетка Анна Рижикова.
Володимир Кириченко
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