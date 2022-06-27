Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
Верняєв: «Кров мирних українців на руках кожного рашиста. Вам немає ніякого пробачення! Ніколи!»
Титулований гімнаст – про ракетний обстріл ТРЦ в Кременчуці
20:19
Олег Верняев / Фото - НОКОлімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в Instagram відреагував на російський ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці.
«Окупанти прицільно потрапили ворожої ракетою в торговий центр Кременчука в Полтавській області. У ньому знаходилося понад тисячу цивільних! Будівля у вогні, кількість жертв навіть страшно уявити. Це не стратегічний об'єкт, ніякої загрози і мови бути не могло. Це цивільні люди. Кров на руках кожного рашіста. Вам немає ніякого прощення! Ніколи!».
Також про жахливу трагедію висловилися срібний призер Ігор в Токіо-2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насибов і відома українська легкоатлетка Анна Рижикова.
Коментарі 0