Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
Титулований гімнаст написав пост подяки Збройним силам України
14:51
Олег Верняєв / Фото - Getty ImagesОлімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в Instagram опублікував пост зі словами подяки на адресу українських військових, які захищають Україну від російських загарбників.
«Ніколи не втомлююся дякувати нашим військовим. З кожним днем ви наближаєте нашу Перемогу. Це щоденна боротьба за те, що ми любимо і в те, що ми так віримо».
«Спасибі за можливість ще раз сказати слова подяки під час благодійності для наших непереможних захисників. Я підтримую вас, будучи в рядах ЗСУ. Вірю в те, що скоро настане мирне небо над головою, і ми спільними зусиллями побудуємо Україну. Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк».
Раніше Верняєв висловився з приводу чергового обстрілу Харкова рашистськими військами.