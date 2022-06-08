Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. +109кг
17:15
THE FOOTBALL REVIEW

Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»

Титулований гімнаст написав пост подяки Збройним силам України
Спортивна гімнастика
14:51
Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
Олег Верняєв / Фото - Getty Images
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в Instagram опублікував пост зі словами подяки на адресу українських військових, які захищають Україну від російських загарбників.

«Ніколи не втомлююся дякувати нашим військовим. З кожним днем ви наближаєте нашу Перемогу. Це щоденна боротьба за те, що ми любимо і в те, що ми так віримо».


«Спасибі за можливість ще раз сказати слова подяки під час благодійності для наших непереможних захисників. Я підтримую вас, будучи в рядах ЗСУ. Вірю в те, що скоро настане мирне небо над головою, і ми спільними зусиллями побудуємо Україну. Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк».




Раніше Верняєв висловився з приводу чергового обстрілу Харкова рашистськими військами.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олег Верняєв

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
Спортивна гімнастика
02 червня 08:40
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
Спортивна гімнастика
27 травня 10:59

Новини: Спортивна гімнастика

Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
Верняєв: «Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк»
14:51
Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку
Радівілов та Пахнюк представлять Україну на етапі Кубка світового виклику в Осієку
07 червня 12:23
Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
Вєрняєв привітав збірну України з перемогою у стиковому матчі відбору ЧС-2022 над Шотландією
02 червня 08:40
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
27 травня 10:59
Італійський клуб Ковтуна підтримав українця і не став виставляти йому заміну на бруси
Італійський клуб Ковтуна підтримав українця і не став виставляти йому заміну на бруси
22 травня 11:58
Український гімнаст Ковтун відмовився виступати в італійській Серії А, бо звідти не відсторонили росіян
Український гімнаст Ковтун відмовився виступати в італійській Серії А, бо звідти не відсторонили росіян
20 травня 18:27
Дискваліфіковано російського гімнаста, який підтримує війну
Дискваліфіковано російського гімнаста, який підтримує війну
18 травня 09:58
Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»
Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»
12 травня 19:58
15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
12 травня 18:13
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини