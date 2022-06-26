Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. Лександ - Фрелунда

Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022

У драматичній розв'язці індивідуальний титул дістався напівсередньої ніколаївського «Реала»
Гандбол
23:09
Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
Фото: ФГУ

портал XSPORT провів XIII щорічний референдум щодо визначення кращого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу, і його тріумфатором стала Анастасія Дереклеева. Таким чином 20 - річна (! ) напівсередня миколаївського «Реала» визнана MVP 31 - го чемпіонату України.

XIII референдум

Краща гандболістка 31 - го чемпіонату України. Сезон - 2021/2022

Примітка. За перше місце нараховується три очки, за друге – два, за третє – одне. У разі рівності очок враховується: а ) кількість влучень в трійку (У – в таблиці ); б ) кількість перших місць.

  • Анастасію Дереклеєву відзначили 7 респондентів, саме за рахунок додаткового показника ( частоти згадок ) їй вдалося обігнати голкіпера «Галичанки», яка набрала таку ж кількість очок.
  • У Анастасії Дереклеєвої немає командних трофеїв ( максимум – срібло чемпіонату України - 2020 ), але тепер є індивідуальний титул.
  • всього в чемпіонатах України ( 5 сезонів, 2017 - 2022 ) провела 95 матчів ( 272 голи ), в єврокубках – 1 матч.
  • Отримала прем'єрний виклик в національну збірну України, але з - за військового вторгнення Росії не змогла дебютувати.
  • Дереклейова стала другою реаловкою, кому вдалося завоювати титул MVP сезону. За клубам розкладка тепер така: 6 раз переможцем ставала представник «Галичанки»; 3 – «Карпат», по 2 рази – криворозької команди СМАРТ / «Спарта» і «Реала».
  • З виступаючих нині в нашому чемпіонаті найчастіше по окремих роках відзначалася Яна Готра і Марина Коновалова ( 6 сезонів ), а загальний рекорд належить Наталі Туркало ( 7 ).
  • У нинішньому опитуванні хоча б один раз згадувалися 20 гандболісток. дебютували відразу 7 виконавців: Анастасія Дереклеєва, Анастасія Бондаренко, Анастасія Полетаева, Анастасія Оржаховская, Наталія Панченко, Карина Соскіда і Олександра Фурманец.
  • Найчастіше згадували представників «Галичанки» і «Карпат» ( по 6 гравців ), далі – «Реала» і «Дніпропонки ( по 3 ) і «Спартака »( 1 ) <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1>.
  • Голкіпер і капітан «Дніпропонки» Тетяна Чорнявська віддала голос на користь самої себе ( 1 бал ), що сталося вдруге в історії опитування ( перший – Тетяна Гаврилків в 2015 році ). І якщо в 2015 - м епізод сміливо можна заносити в розділ fun, то у випадку з Чорнявської – все по справі. Воротар провела неймовірний сезон, кілька разів рятуючи команду на останніх секундах, додаючи «піраньям» окуляри в турнірну таблицю і одночасно відбираючи їх у конкурентів. У підсумку «Дніпроянка» вперше в історії піднялася на другий рядок, а внесок Чорнявської в історичний успіх Херсонського клубу – складно переоцінити.
  • На жаль, на відміну від чоловічого опитування – жіночий в нинішньому сезоні за частиною об'єктивності кульгав на обидві ноги. Багато респондентів збивалися на особисті симпатії, причому особливо відзначилися не юні гандболістки, а досвідчені наставники...    

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед начаолм сезони.После спортсмена вказані загальна кількість очок, роки і кількість згадок в трійках респондентів.

Дане опитування, що визначає MVP сезону, був вперше проведений на сторінках газети «КОМАНДА» за підсумками сезону - 2009/2010 за ініціативою журналіста Ігоря Грачова. Пізніше даний проект проводився спільно з нашим порталом, а зі зникненням друкованого видання повністю переїхав на XSPORT.ua.

Регламент опитування не змінювався з моменту його створення: кожен респондент – тренери і капітани команд Суперліги і збірних України – називає трійку кращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. За загальною кількістю набраних очок визначається переможець.     

Підготували Наталія ВАСЬО і Ігор Грачов, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Анастасія Дереклєєва Реал (гандбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Гандбол

Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
Ексклюзив
Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
23:09
Все вирішило Євро
Ексклюзив
Все вирішило Євро
15:56
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
24 червня 13:11
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
20 червня 13:26
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів
19 червня 22:08
Головний тренер збірної України – про матчі з Литвою: «Команда показала максимальну мотивацію. Ми грали за нашу країну»
Головний тренер збірної України – про матчі з Литвою: «Команда показала максимальну мотивацію. Ми грали за нашу країну»
16 червня 17:52
Правий крайній збірної України: «У нас дуже сильна мотивація – показати, що таке Україна. І ми готові віддати все за нашу країну»
Правий крайній збірної України: «У нас дуже сильна мотивація – показати, що таке Україна. І ми готові віддати все за нашу країну»
14 червня 10:25
Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
Два українських арбітра будуть обслуговувати матчі жіночого ЧЄ-2022 по гандболу
13 червня 16:53
Головний тренер збірної України: «Відчувається, що в Литві все переживають за нашу країну»
Головний тренер збірної України: «Відчувається, що в Литві все переживають за нашу країну»
12 червня 16:23
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Всі новини