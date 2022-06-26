Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022

У драматичній розв'язці індивідуальний титул дістався напівсередньої ніколаївського «Реала»

Фото: ФГУ

портал XSPORT провів XIII щорічний референдум щодо визначення кращого гравця жіночого чемпіонату України з гандболу, і його тріумфатором стала Анастасія Дереклеева. Таким чином 20 - річна (! ) напівсередня миколаївського «Реала» визнана MVP 31 - го чемпіонату України.

XIII референдум

Краща гандболістка 31 - го чемпіонату України. Сезон - 2021/2022

Примітка. За перше місце нараховується три очки, за друге – два, за третє – одне. У разі рівності очок враховується: а ) кількість влучень в трійку (У – в таблиці ); б ) кількість перших місць.

Анастасію Дереклеєву відзначили 7 респондентів, саме за рахунок додаткового показника ( частоти згадок ) їй вдалося обігнати голкіпера «Галичанки», яка набрала таку ж кількість очок.

відзначили 7 респондентів, саме за рахунок додаткового показника ( частоти згадок ) їй вдалося обігнати голкіпера «Галичанки», яка набрала таку ж кількість очок. У Анастасії Дереклеєвої немає командних трофеїв ( максимум – срібло чемпіонату України - 2020 ), але тепер є індивідуальний титул.

всього в чемпіонатах України ( 5 сезонів, 2017 - 2022 ) провела 95 матчів ( 272 голи ), в єврокубках – 1 матч.

в чемпіонатах України ( 5 сезонів, 2017 - 2022 ) провела 95 матчів ( 272 голи ), в єврокубках – 1 матч. Отримала прем'єрний виклик в національну збірну України, але з - за військового вторгнення Росії не змогла дебютувати.

Дереклейова стала другою реаловкою, кому вдалося завоювати титул MVP сезону. За клубам розкладка тепер така: 6 раз переможцем ставала представник «Галичанки»; 3 – «Карпат», по 2 рази – криворозької команди СМАРТ / «Спарта» і «Реала».

переможцем ставала представник «Галичанки»; – «Карпат», по – криворозької команди СМАРТ / «Спарта» і «Реала». З виступаючих нині в нашому чемпіонаті найчастіше по окремих роках відзначалася Яна Готра і Марина Коновалова ( 6 сезонів ), а загальний рекорд належить Наталі Туркало ( 7 ).

( 6 сезонів ), а загальний рекорд належить ( 7 ). У нинішньому опитуванні хоча б один раз згадувалися 20 гандболісток . дебютували відразу 7 виконавців: Анастасія Дереклеєва, Анастасія Бондаренко, Анастасія Полетаева, Анастасія Оржаховская, Наталія Панченко, Карина Соскіда і Олександра Фурманец .

. дебютували відразу виконавців: . Найчастіше згадували представників «Галичанки» і «Карпат» ( по 6 гравців ), далі – «Реала» і «Дніпропонки ( по 3 ) і «Спартака »( 1 ) <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1> <TAG1>.

Голкіпер і капітан «Дніпропонки» Тетяна Чорнявська віддала голос на користь самої себе ( 1 бал ), що сталося вдруге в історії опитування ( перший – Тетяна Гаврилків в 2015 році ). І якщо в 2015 - м епізод сміливо можна заносити в розділ fun, то у випадку з Чорнявської – все по справі. Воротар провела неймовірний сезон, кілька разів рятуючи команду на останніх секундах, додаючи «піраньям» окуляри в турнірну таблицю і одночасно відбираючи їх у конкурентів. У підсумку «Дніпроянка» вперше в історії піднялася на другий рядок, а внесок Чорнявської в історичний успіх Херсонського клубу – складно переоцінити.

віддала голос на користь самої себе ( 1 бал ), що сталося вдруге в історії опитування ( перший – в 2015 році ). І якщо в 2015 - м епізод сміливо можна заносити в розділ fun, то у випадку з Чорнявської – все по справі. Воротар провела неймовірний сезон, кілька разів рятуючи команду на останніх секундах, додаючи «піраньям» окуляри в турнірну таблицю і одночасно відбираючи їх у конкурентів. У підсумку «Дніпроянка» вперше в історії піднялася на другий рядок, а внесок Чорнявської в історичний успіх Херсонського клубу – складно переоцінити. На жаль, на відміну від чоловічого опитування – жіночий в нинішньому сезоні за частиною об'єктивності кульгав на обидві ноги. Багато респондентів збивалися на особисті симпатії, причому особливо відзначилися не юні гандболістки, а досвідчені наставники...

Примітка. У дужках вказано місце в загальному реєстрі перед начаолм сезони.После спортсмена вказані загальна кількість очок, роки і кількість згадок в трійках респондентів.

Дане опитування, що визначає MVP сезону, був вперше проведений на сторінках газети «КОМАНДА» за підсумками сезону - 2009/2010 за ініціативою журналіста Ігоря Грачова. Пізніше даний проект проводився спільно з нашим порталом, а зі зникненням друкованого видання повністю переїхав на XSPORT.ua.

Регламент опитування не змінювався з моменту його створення: кожен респондент – тренери і капітани команд Суперліги і збірних України – називає трійку кращих гравців. За перше місце нараховується три бали, за друге – два, за третє – один. За загальною кількістю набраних очок визначається переможець.

Підготували Наталія ВАСЬО і Ігор Грачов, XSPORT.ua