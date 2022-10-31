Оприлюднена заявка жіночої збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2023 з Люксембургом
Андронов: «Ми повинні проходити Люксембург, щоб далі грати в плей-оф за вихід на ЧС-2023»
Наставник жіночої збірної України – про майбутні матчі команди в Європейській кваліфікації
31 жовтня 10:27
Віталій Андронов / Фото - ФГУГоловний тренер жіночої збірної України по гандболу Віталій Андронов в інтерв'ю прес-службі ФГУ поділився очікуваннями від майбутніх матчів проти команди Люксембургу в рамках першого етапу Європейської кваліфікації на ЧС-2023.
«Через відсутність зборів безпосередньо перед матчами проти Люксембургу ми повинні покладатися на багаж досвіду та інформації, які ми отримали за підсумками зборів в Ужгороді та двох контрольних матчів проти збірної Словаччини місяць тому. У такій ситуації збірна повинна зіграти просто і надійно, не будемо нічого вигадувати. Головним буде не якість, а результат».
«Від матчів проти Словаччини залишилися двоякі враження. Перший матч ми виграли, а на другий, і, напевно, тут моя вина, команда вийшла недостатньо налаштованою. Гра не пішла ні в захисті, ні в нападі. Однак добре, що ми витягли цей урок перед головними матчами. Потрібно розуміти: слабких суперників не існує, а найскладніший суперник для нас – це ми самі».
«Ми повинні проходити Люксембург, отримати позитивний результат, щоб далі грати в плей-офф ( за вихід на чемпіонат світу), але недооцінка суперника неприпустима».
Матчі пройдуть 1 листопада (20:00 за київським часом) та 2 листопада (20: 00) в Люксембурзі.
Відзначимо, що переможець протистояння вийде в 2-й етап, де в стикових іграх будуть розігруватися путівки на планетарний форум.
30 вересня та 1 жовтня збірна України зустрічалася в контрольних матчах зі збірною Словаччини. Підопічні Андронова виграли першу зустріч з рахунком 30:29 та поступилися у відповідному поєдинку – 24:32.
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