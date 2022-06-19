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«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів

Для цього довелося пройти серію пенальті
Гандбол
22:08
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів

Каталонська «Барселона» вдесяте в історії виграла гандбольну Лігу чемпіонів.

У фіналі команда Карлоса Ортеги зустрічалася з польським клубом «Віве Кельце».

Іспанці були фаворитами в цій зустрічі, однак матч виявився вкрай напруженим. Зрештою, дійшло до того, що «Кельце» зрівняв рахунок на останніх секундах поєдинку – і затягнув протистояння в ектра-тайми.

В них переможця визначити також не вдалося. Тож все дійшло до серії пенальті. Єдиним, хто не зміг реалізувати свій кидок з 7 метрів, виявився Алекс Дуйшебаєв.

Таким чином, «Браселона» стала першою командою, яка зуміла захистити статус чемпіона, після того, як був введений формат «Фіналу чотирьох» у Кельні.

Ліга чемпіонів. Фінал

«Барселона» – «Віве Кельце» 37:35 (14:13, 28:28, 32:32, 5:4 за пен.)

Нагадаємо, запоріжський «Мотор» наступного сезону гратиме в чемпіонаті Німеччини.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Барселона (гандбол) Віве Кельце

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