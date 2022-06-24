Чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні буде виступати в чемпіонаті Німеччини
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Флагман українського гандболу знову може опинитися в топ-16 команд Старого світу
13:11
Юрій Кубатко / Фото - EHFEHF ( Європейська федерація гандболу ) на своєму офіційному сайті опублікувала список учасників чоловічої Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
9 клубів вже мають гарантовані місця, ще 13 команд, серед них запорізький «Мотор», подали свої заявки на участь, які розглядатиме організація.
Повний склад учасників ЛЧ, а це 16 команд, буде оголошено 27 червня, жеребкування груп відбудеться 1 липня.
Команди, що представляють країни-терористи (росія та біларусь) до змагань допущені не будуть.
Ліга чемпіонів EHF сезону - 2022/23
Команди з гарантованим місцем в Лізі чемпіонів:
ГОГ (Данія)
«Барселона» (Іспанія)
ПСЖ (Франція)
«Магдебург» (Німеччина)
«Кіль» (Німеччина)
«Пік Сегед» (Угорщина)
«Віве Кельце» (Польща)
«Порту» (Португалія)
«Динамо Бухарест» (Румунія)
Команди, які подали заявки на участь в ЛЧ:
«Мотор» (Україна)
«Ольборг» (Данія)
«Гранольєрс» (Іспанія)
«Нант» (Франція)
«Веспрем» (Угорщина)
«Орлен Вісла Плоцьк» (Польща)
«Спортинг» (Португалія)
«Мінуар Бая-Маре» (Румунія)
«Загреб» (Хорватія)
«Елверум» (Норвегія)
«Мета» (Словення)
«Кадеттен» (Швейцарія)
«Істадс (Швеція)
Нагадаємо, 11-разовий чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні виступатиме у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
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