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Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23

Флагман українського гандболу знову може опинитися в топ-16 команд Старого світу
Гандбол
13:11
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Юрій Кубатко / Фото - EHF
EHF ( Європейська федерація гандболу ) на своєму офіційному сайті опублікувала список учасників чоловічої Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

9 клубів вже мають гарантовані місця, ще 13 команд, серед них запорізький «Мотор», подали свої заявки на участь, які розглядатиме організація.

Повний склад учасників ЛЧ, а це 16 команд, буде оголошено 27 червня, жеребкування груп відбудеться 1 липня.

Команди, що представляють країни-терористи (росія та біларусь) до змагань допущені не будуть.
Ліга чемпіонів EHF сезону - 2022/23

Команди з гарантованим місцем в Лізі чемпіонів:

ГОГ (Данія)

«Барселона» (Іспанія)

ПСЖ (Франція)

«Магдебург» (Німеччина)

«Кіль» (Німеччина)

«Пік Сегед» (Угорщина)

«Віве Кельце» (Польща)

«Порту» (Португалія)

«Динамо Бухарест» (Румунія)

Команди, які подали заявки на участь в ЛЧ:

«Мотор» (Україна) 

«Ольборг» (Данія)

«Гранольєрс» (Іспанія)

«Нант» (Франція)

«Веспрем» (Угорщина)

«Орлен Вісла Плоцьк» (Польща)

«Спортинг» (Португалія)

«Мінуар Бая-Маре» (Румунія)

«Загреб» (Хорватія)

«Елверум» (Норвегія)

«Мета» (Словення)

«Кадеттен» (Швейцарія)

«Істадс (Швеція)
Нагадаємо, 11-разовий чемпіон України «Мотор» в наступному сезоні виступатиме у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
Володимир Кириченко
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Теги

Мотор Ліга чемпіонів (гандбол) EHF

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