«Мотор» мінімально поступився «Констанці» у Бундеслізі 2
Бундесліга-2. Відео трансляція матчу «Айнтрахт» – «Мотор»
Матчів запорожців дивіться на XSPORT о 20:45
18 листопада 17:24
Фото: ГК Мотор
18 листопада в рамках 12-го туру Бундесліги-2 «Мотор» зустрінеться з «Айнтрахтом».
Запорожці наразі йдуть з двома перемогами та дев’ятьма поразками. Онлайн трансляцію матчу українців у Хагені дивіться на телеканалі XSPORT. Початок – о 20:45.
В останньому матчі «Мотор» мінімально програв «Констанці».
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