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Гандбол. Бундесліга 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запоріжжя)

Бундесліга-2. Відео трансляція матчу «Айнтрахт» – «Мотор»

Матчів запорожців дивіться на XSPORT о 20:45
Телепрограма XSPORT Гандбол
18 листопада 17:24
Бундесліга-2. Відео трансляція матчу «Айнтрахт» – «Мотор»
Фото: ГК Мотор

18 листопада в рамках 12-го туру Бундесліги-2 «Мотор» зустрінеться з «Айнтрахтом».

Запорожці наразі йдуть з двома перемогами та дев’ятьма поразками. Онлайн трансляцію матчу українців у Хагені дивіться на телеканалі XSPORT. Початок – о 20:45.

В останньому матчі «Мотор» мінімально програв «Констанці».

Олег Шумейко-молодший
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