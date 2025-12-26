Чемпіонат Польщі. Галичанка – Гнєзно. Відеотрансляція на XSPORT
Українки прийматимуть команду з топ-4 польської Суперліги
28 грудня відбудеться зустріч 12 туру чемпіонату Польщі з гандболу між Галичанкою та Гнєзном.
Трансляція зустрічі відбудеться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 17:00 за київським часом:
Відзначимо, що у турнірній таблиці польської Суперліги Галичанка йде шостою з 4 перемогами у 11 матча. Гнєзно розташовується на четвертій позиції з сімома перемогами в 11 зустрічах.
