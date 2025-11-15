Чемпіонат Польщі. Галичанка – Пйотроковія. Відеотрансляція на XSPORT
Гру дивіться у прямому ефірі 16 листопада. Початок – о 17:00
16 листопада Галичанка у рамках польської Суперліги з гандболу зустрінеться з другою командою чемпіонату Пйотроковією.
Трансляцію матчу Галичанка – Пйотроковія дивіться на телеканалі XSPORT+ та Youtube каналі XSPORT. Початок – о 17:00 за київським часом:
Нагадаємо, що Галичанка напередодні виграла у чемпіонаті Польщі два матчі поспіль.
