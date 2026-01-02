Чемпіонат Польщі. Рух – Галичанка. Трансляція на XSPORT
Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом
Фото: Галичанка
3 січня Галичанка проведе матч 13 туру чемпіонату Польщі з гандболу. Суперницями українок стане Рух, який йде на останній позиції.
Трансляція зустрічі відбудеться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 19:00 за київським часом:
Відзначимо, що Галичанка у турнірній таблиці польської Суперліги йде шостою з 5 перемогами у 12 матчах. Рух цього сезону не здобув жодної звитяги.
