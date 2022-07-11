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Чоловіча збірна України виграла бронзу на Championship, вийшовши у фінальну частину Євро-2023
Жіноча команда зайняла 6-е місце і також гарантувала собі участь в континентальному форумі
16:23
Чоловіча збірна України з пляжного гандболу / Фото - FacebookЧоловіча збірна України з пляжного гандболу завоювала бронзові медалі Championship-2022, який завершився в Празі (Чехія).
Цей турнір став відбором на Євро-2023. Таким чином, команда Ростислава Ланевича і Миколи Шніта вийшла в фінальну частину континентальної першості.
Матч за бронзу Championship-2022:
Туреччина – Україна 1:2 (17:14, 20:22, 2:5)
Кращі бомбардири: Копишинський – 14, Цимбалюк – 14, Близнюк – 6
Склад чоловічої збірної України:
3. Онуфрієнко Олександр («Мотор-Політехніка»)
4. Михайлютенко Леонід («Gros Bieberau», Німеччина)
5. Ланевич Альберт («ОДЮСШ-Луцьк»)
7. Копишинський Ігор («Haukar», Ісландія)
8. Новіков Олексій («Академія гандболу»)
9. Томашевський Олексій («Мотор-Політехніка»)
10. Цимбалюк Олександр («Одеса-2»)
11. Паровинчак Владислав («Oviedo», Іспанія)
16. Чудінов Назар («Мотор-Політехніка»)
17. Джурак Сергій («ОДЮСШ-Луцьк»)
19. Близнюк Ілля («Мотор-Політехніка»)
Ланевич Ростислав – головний тренер
Шніт Микола – тренер
Відзначимо, що жіноча збірна України зайняла 6-е місце на Championship-2022 і також гарантувала собі участь в чемпіонаті Європи.
Напередодні жіноча збірна України з гандболу дізналася суперників на першому етапі відбору до чемпіонату світу-2023.
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