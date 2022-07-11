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Чоловіча збірна України виграла бронзу на Championship, вийшовши у фінальну частину Євро-2023

Жіноча команда зайняла 6-е місце і також гарантувала собі участь в континентальному форумі
Гандбол
16:23
Чоловіча збірна України виграла бронзу на Championship, вийшовши у фінальну частину Євро-2023
Чоловіча збірна України з пляжного гандболу / Фото - Facebook
Чоловіча збірна України з пляжного гандболу завоювала бронзові медалі Championship-2022, який завершився в Празі (Чехія).

Цей турнір став відбором на Євро-2023. Таким чином, команда Ростислава Ланевича і Миколи Шніта вийшла в фінальну частину континентальної першості.
Матч за бронзу Championship-2022:

Туреччина – Україна 1:2 (17:14, 20:22, 2:5)

Кращі бомбардири: Копишинський – 14, Цимбалюк – 14, Близнюк – 6
Склад чоловічої збірної України:

3. Онуфрієнко Олександр («Мотор-Політехніка»)

4. Михайлютенко Леонід («Gros Bieberau», Німеччина)

5. Ланевич Альберт («ОДЮСШ-Луцьк»)

7. Копишинський Ігор («Haukar», Ісландія)

8. Новіков Олексій («Академія гандболу»)

9. Томашевський Олексій («Мотор-Політехніка»)

10. Цимбалюк Олександр («Одеса-2»)

11. Паровинчак Владислав («Oviedo», Іспанія)

16. Чудінов Назар («Мотор-Політехніка»)

17. Джурак Сергій («ОДЮСШ-Луцьк»)

19. Близнюк Ілля («Мотор-Політехніка»)

Ланевич Ростислав – головний тренер

Шніт Микола – тренер
Відзначимо, що жіноча збірна України зайняла 6-е місце на Championship-2022 і також гарантувала собі участь в чемпіонаті Європи.

Напередодні жіноча збірна України з гандболу дізналася суперників на першому етапі відбору до чемпіонату світу-2023.
Володимир Кириченко
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Новини: Гандбол

Чоловіча збірна України виграла бронзу на Championship, вийшовши у фінальну частину Євро-2023
Чоловіча збірна України виграла бронзу на Championship, вийшовши у фінальну частину Євро-2023
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