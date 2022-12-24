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«Галичанка» здобула шосту перемогу у чемпіонаті Польщі

Львів’янки обіграли «Рух»
Гандбол
24 грудня 20:22
«Галичанка» здобула шосту перемогу у чемпіонаті Польщі
Фото: Галичанка

«Галичанка» виграла шостий з десяти матчів у чемпіонаті Польщі.

У рамках восьмого туру Суперліги українки обіграли аутсайдера «Рух».

Чемпіонат Польщі

«Рух» – «Галичанка» 26:33

«Галичанка»: Голінська- 5, Маркевич- 4, Прокоп'як -4, Коновалова- 6, Козак- 1, Мелекесцева- 2, Дмитришин- 5, T. Поляк- 6.

Нагадаємо, що «Мотор» зіграв внічию у Бундеслізі-2.

Олег Шумейко-молодший
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Галичанка (гандбол)

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