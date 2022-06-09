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Головний тренер збірної України: «Ніхто не хоче здавати позицій, маємо показати, що існуємо, що підтримуємо свою країну»

В’ячеслав Лочман назвав склад команди на товариські матчі з Литвою
Гандбол
09:41
Головний тренер збірної України: «Ніхто не хоче здавати позицій, маємо показати, що існуємо, що підтримуємо свою країну»

Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу В’ячеслав Лочман назвав склад збірної України на збір в Литві і два товариські матчі проти місцевої команди, а також пояснив важливість цих ігор:

«Одним з головних наших завдань зараз є показати, що збірна України існує, ми підтримуємо свою країну і граємо для неї. Ніхто не хоче здавати позиції.

Ми дуже раді зборам у Литві та матчам проти литовської команди. Це хороший суперник. На зборах у Алітусі подивимось гравців, отримаємо необхідну інформацію для підготовки до відбору на Євро. У нашій групі у кваліфікації всі команди рівні, всі – серйозні опоненти. Наше завдання – вийти на чемпіонат Європи. Вже зараз вивчаємо варіанти на випадок, якщо домашні матчі відбірного турніру доведеться грати за кордоном. Можливо, це буде Німеччина.

З болем в серці переживаємо події, через які проходить зараз наша країна захищаючи свою свободу та землю. Російський агресор має бути покараний і в Гаазі має бути суд на тими, хто зараз вбиває українців, дітей, руйнує будинки, спортивні зали. Правда на стороні Україні».

Збірна України приїде в Алітус, Литву 11 червня, два контрольні матчі пройдуть 14 та 15 червня. Ці ігри пройдуть в рамках підготовки до осінніх матчів відбору на чемпіонат Європи-2024, де команді Лочмана належить зіграти з командами Австрії, Румунії та Фарерських островів

  • Воротарі: Максим В’юник, Антон Терехов, Михайло Будко, Геннадій Комок;

  • Ліві крайні: Захар Денисов, Дмитро Артеменко, Олександр Касай, Ярослав Котюк

  • Ліві півсередні: Дмитро Горига, Ігор Турченко

  • Розігруючі: Тарас Міноцький, Владислав Залевський

  • Праві півсередній: Микита Чернаков, Данило Глушак;

  • Праві крайні: Ілля Близнюк, Юрій Кубатко, Едуард Кравченко

  • Лінійні: Дмитро Ільченко, Дмитро Тютюнник, Владислав Коржук.

Тренер пояснив, що Андрій Акіменко та Іван Бурзак відсутні через клубні питання, тоді як Олександр Тільте та Владислав Донцов – через травми.

Воротар жіночої збірної України Марія Гладун заявила, що наша країна заслуговує на свою незалежність, що ми не слабаки.

Сергій Лук'яненко
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